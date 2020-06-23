Гетце больше не сыграет за Боруссию Д

Полузащитник дортмундской Боруссии Марио Гетце больше не сыграет за клуб.

28-летний немец не включен в заявку команды на матч последнего тура нынешнего сезона Бундеслиги против Хоффенхайма.

Марио Гетце отправился к своей семье, ведь накануне его жена преждевременно родила ему сына. Шмели не будут продлевать с ним контракт, который заканчивается 1 июля.

В то же время к списку заинтересованных в Гетце клубов добавился Атлетико. Но в Мадриде готовы платить немцу лишь 2 миллиона евро зарплаты в год из-за ситуации с пандемией коронавируса, в Борусии он получает 10 миллионов.

Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересованы сразу два клуба Серии А: Рома и Лацио.

В текущем сезоне Бундеслиги Марио Гетце провел 21 матч за дортмундцев во всех турнирах, забив 3 гола и сделав 1 результативную передачу.

Боруссия находится на втором месте турнирной таблицы и уже не потеряет эту строчку после решающего тура. Преимущество над третьим РБ Лейпциг составляет 6 очков.

Ранее Боруссия Д выиграла "битву за серебро" у Лейпцига.