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Гетце больше не сыграет за Боруссию Д

Гетце больше не сыграет за Боруссию Д
15:18 Сегодня Телеграф sportarena
Полузащитник дортмундской Боруссии Марио Гетце больше не сыграет за клуб.

28-летний немец не включен в заявку команды на матч последнего тура нынешнего сезона Бундеслиги против Хоффенхайма.

Марио Гетце отправился к своей семье, ведь накануне его жена преждевременно родила ему сына. Шмели не будут продлевать с ним контракт, который заканчивается 1 июля.

В то же время к списку заинтересованных в Гетце клубов добавился Атлетико. Но в Мадриде готовы платить немцу лишь 2 миллиона евро зарплаты в год из-за ситуации с пандемией коронавируса, в Борусии он получает 10 миллионов.

Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересованы сразу два клуба Серии А: Рома и Лацио.

В текущем сезоне Бундеслиги Марио Гетце провел 21 матч за дортмундцев во всех турнирах, забив 3 гола и сделав 1 результативную передачу.

Боруссия находится на втором месте турнирной таблицы и уже не потеряет эту строчку после решающего тура. Преимущество над третьим РБ Лейпциг составляет 6 очков.

Ранее Боруссия Д выиграла "битву за серебро" у Лейпцига.

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Все по теме:

ФК Боруссия Д, Футбол, Марио Гетце.

Автор:

Телеграф
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