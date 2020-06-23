Гетце больше не сыграет за Боруссию Д

28-летний немец не включен в заявку команды на матч последнего тура нынешнего сезона Бундеслиги против Хоффенхайма.
Марио Гетце отправился к своей семье, ведь накануне его жена преждевременно родила ему сына. Шмели не будут продлевать с ним контракт, который заканчивается 1 июля.
В то же время к списку заинтересованных в Гетце клубов добавился Атлетико. Но в Мадриде готовы платить немцу лишь 2 миллиона евро зарплаты в год из-за ситуации с пандемией коронавируса, в Борусии он получает 10 миллионов.
Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересованы сразу два клуба Серии А: Рома и Лацио.
В текущем сезоне Бундеслиги Марио Гетце провел 21 матч за дортмундцев во всех турнирах, забив 3 гола и сделав 1 результативную передачу.
Боруссия находится на втором месте турнирной таблицы и уже не потеряет эту строчку после решающего тура. Преимущество над третьим РБ Лейпциг составляет 6 очков.