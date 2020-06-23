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Нереальный скример от Эль Хаддади - в обзоре матча Вильярреал - Севилья (Видео)
Обновлено 16:28 Сегодня Телеграф football.ua
Видео голов и обзор матча 31-го тура чемпионата Испании Вильярреал - Севилья.

Вильярреал и Севилья разошлись миром в 31-м туре Ла Лиги. За "подводников" забивали Алькасер и Торрес, а у Севильи отличились Эскудеро и Эль-Хаддади.

Нужно отметить, что впервые после более, чем трех лет отсутствия, на поле вышел капитан Вильярреала Бруно Сориано.

Вильярреал - Севилья 2:2

Голы: Алькасер, 18, Торрес, 45+4 — Эскудеро, 39, Эль Хаддади, 63

Вильярреал: Асенхо — Гаспар, Альбиоль, Торрес, А. Морено — Чуквезе (Онтиверос, 72), Замбо-Ангисса, Иборра (Бруно, 89), Касорла (Гомес, 57) — Алькасер (Бакка, 88), Ж. Морено (Тригерос, 72)

Севилья: Вацлик — Кунде, Гомес (Навас, 46), Карлос, Эскудеро — Жордан (Васкес, 62), Фернандо, Банега — Сусо (Окампос, 46), Эн Несири (Де Йонг, 81), Лопеш (Эль Хаддади, 46)

Предупреждения: А. Морено, Тригерос, Бруно — Гомес, Фернандо, Окампос

 в 30 туре чемпионата Испании Вильярреал обыграл Гранаду.

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Все по теме:

ФК Вильярреал, Футбол, Ла Лига, ФК Севилья.

Автор:

Телеграф
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