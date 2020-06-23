Фиорентина оступилась в матче с Брешией (Видео)

Видео голов и обзор матча Фиорентина - Брешия 27-го тура чемпионата Италии Фиорентина - Брешия.

Брешия сумела набрать одно очко на поле Фиорентины, однако все равно отстает от спасительной зоны на восемь очков – и это отставание увеличится, если Дженоа наберет очки в игре с Пармой.

Голы забивали Альфредо Доннарумма и Герман Песселья. В следующем туре Брешия сразится с Дженоа, а Фиорентина сыграет в тот же день, 27 июня, против Лацио.

Фиорентина - Брешия 1:1

Голы: Песселья, 29 — Доннарумма, 17

Фиорентина: Драговски — Касерес, Чеккерини, Песселья, Дальберт (Лирола, 46) — Кастровили, Пульгар, Дункан (Геззал, 67 (Миленкович, 73)) — Кьеза (Соттил, 90+2), Влахович, Рибери (Кутроне, 90+2)

Брешия: Йоронен — Сабелли, Папетти, Матею, Семприни (Мартелла, 84) — Дессена, Тонали, Бьярнасон (Торрегросса, 55) — Змргал (Шпалек, 66), Скрабб (Ромуло, 54) — Доннарумма

Предупреждения: Касерес, Чеккерини, Дальберт, Кьеза — Папетти, Семприни, Шпалек, Торрегросса

Ранее Милан разгромил Лечче в матче 27-го тура Серии А.