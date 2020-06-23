Вольфсбург продлил нападающего перед матчем с Шахтером

Соперник Шахтера по Лиге Европы Вольфсбург продлил нападающего Омара Мармоша. Об этом сообщил официальный сайт команды.

"Я счастлив и благодарен Вольфсбургу за предоставленный шанс. Сделаю все возможное, чтобы оправдать надежды руководства клуба и буду делать все необходимое, чтобы продлить свою карьеру в составе этого клуба", — заявил египтянин.

Мармош является игроком Вольфсбурга с лета 2017 года, однако только в этом году игрок стал привлекаться к поединкам за первую команду. В текущем сезоне на его счету четыре появления на поле (51 минута).

Вольфсбург в турнирной таблице Бундеслиги занимает шестое место. В последнем туре чемпионата Германии команда Гласнера сразится с Баварией 27 июня.

Также Волки продолжают борьбу за Лигу Европы. В первом поединке 1/8 финала Вольфсбург дома уступил донецкому Шахтеру — 1:2. Ответный матч запланирован на август, однако место проведения — Украина или Германия — еще не определено.

Ранее генеральный секретарь УАФ выступил за проведение матча Шахтер - Вольфсбург в Украине.