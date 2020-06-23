КДК УАФ разобрал работу арбитра в матче Динамо - Колос

В КДК УАФ считают, что арбитр Сергей Бойко справился с судейством в матче Динамо - Колос.

Судейство Сергея Бойко в поединке чемпионата Украины между Динамо и Колосом вызвало огромный резонанс. В матче было пробито четыре одиннадцатиметровых удара, а еще один был отменен после использования системы VAR.

Украинская футбольная общественность осталась недовольна работой главного арбитра того поединка, однако КДК УАФ счел, что действия Бойко были согласно букве закона.

Так, комитет выделил лишь две ошибки в действиях арбитра, которые были исправлены после просмотра VAR. КДК считает, что Бойко неверно указал на "точку" после падения Вербича на 76-й минуте, однако принял правильное решение после видеоповтора.

Также комитет выделил момент, когда арбитр позволил продолжить игру после падения Де Пены, но после просмотра повтора указал на "точку", что по мнению КДК - верное решение.

В моментах с тремя оставшимися пенальти Сергей Бойко, по мнению комитета, сделал все согласно букве закона, включая дисциплинарные санкции игрокам.