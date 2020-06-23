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Тренер Шахтера рассказал о желании возглавить национальную команду

Тренер Шахтера рассказал о желании возглавить национальную команду
20:26 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: ФК Шахтер
Главный тренер Шахтера Луиш Каштру рассказал о желании однажды поработать с какой-либо национальной сборной.

"В сборной Португалии есть Фернанду Сантуш, он хорошо работает. Кроме Фернанду также есть отличные тренеры, способные тренировать команду. Не буду скрывать, я хотел бы тренировать сборную. В моей жизни немало целей, которые еще не достигнуты, и эта может быть одной из них", - сказал Каштру, подчеркнув, что речь необязательно должна идти о сборной Португалии.

Кроме того, тренер "Шахтера" оценил гипотетическую возможность перехода в "Бенфику", о чем заговорили в Португалии после того, как "горняки" выбили "орлов" из Лиги Европы.

"Не имеет никакого смысла говорить о тренере "Бенфики", когда у этой команды есть действующий главный тренер", - отметил Каштру.

Отметим, что в своей тренерской карьере 58-летний Каштру работал с клубами из Португалии, а "Шахтер" стал для него первым заграничным опытом.

Ранее сообщалось, что Вольфсбург продлил нападающего перед матчем с Шахтером.

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Все по теме:

ФК Шахтер, Футбол, Луиш Каштру.

Автор:

Телеграф
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