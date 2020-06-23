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Полиция заинтересовалась баннером White Lives Matter, который появился над стадионом во время матча АПЛ

Полиция заинтересовалась баннером White Lives Matter, который появился над стадионом во время матча АПЛ
20:35 Сегодня Телеграф sportarena
Британская полиция начала расследование по баннеру "Жизни белых важны", который появился в матче АПЛ между Манчестер Сити и Бернли.

Отмечается, что полиция Ланкашира проведет проверку всех обстоятельств, которые связаны с данным инцидентом. В правоохранительных органах также пообещали поддерживать тесный контакт с местными органами власти в поисках людей, причастных к возникновению самолета с баннером.

Напомним, что самолет с баннером появился над стадионом после того, как игроки встали на колено в знак поддержки акции "Black Lives Matter" (Жизни черных важны).

Руководство Бернли выступило с официальным заявлением, осудив подобные действия своих болельщиков. В клубе намерены найти людей, причастных к возникновению самолета, и запретить им пожизненно посещать стадион.

Лозунг "Black Lives Matter" связан со смертью в американском Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб после грубого задержания со стороны полицейского, игнорирующего слова Флойда о том, что он не может дышать.

Обзор матча Манчестер Сити - Бернли можно посмотреть на сайте.

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Все по теме:

ФК Манчестер Сити, Футбол, АПЛ, ФК Бернли.

Автор:

Телеграф
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