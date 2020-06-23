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"Колотушка" Фодена - в обзоре матча Манчестер Сити - Бернли

"Колотушка" Фодена - в обзоре матча Манчестер Сити - Бернли
Обновлено 16:16 Сегодня Телеграф football.ua
Видео голов и обзор матча 30-го тура чемпионата Англии Манчестер Сити - Бернли.

В поединке 30-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити принимал на своем поле Бернли, который располагается в середине турнирной таблицы.

Гости не смогли ничего противопоставить подопечным Хосепа Гвардиола, разгромно уступив со счетом 5:0. Стоит отметить, что игроки Бернли нанесли за весь матч всего один удар по воротам соперника, однако и тот не пришелся в створ.

Смотрите видео голов и обзор матча Манчестер Сити — Бернли:

Манчестер Сити - Бернли 5:0

Голы: Фоден, 22, 63, Марез, 43, 45+3 (с пенальти), Д. Силва, 51

Манчестер Сити: Эдерсон — Канселу, Фернандиньо (Ляпорт, 61), Отаменди, Зинченко — Фоден (Сане, 79), Родри, Д. Силва — Марез (Де Брюйне, 61), Агуэро (Габриэль Жезус, 45+3), Б. Силва

Бернли: Поуп — Лоутон, Тарковски, Ми, Тейлор — Браунхилл, Вествуд, Корк, Макнил — Родригес (Питерс, 60), Выдра (Томпсон, 88)

Предупреждения: Канселу — Браунхилл

Ранее сообщалось, что Гвардиола еще не знает о финансировании трансферов Манчестер Сити.

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ФК Манчестер Сити, Футбол, АПЛ, ФК Бернли.

Автор:

Телеграф
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