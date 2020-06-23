Скачать
Вторник, 23.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Лунин совершил суперсейв и отстоял сухой матч (Видео)
Лунин совершил суперсейв и отстоял сухой матч (Видео)
Украинская Суперлига может расшириться
Украинская Суперлига может расшириться
Лучший теннисист мира заразился коронавирусом
Лучший теннисист мира заразился коронавирусом
Динамо - Колос: обзор скандального матча (Видео)
Динамо - Колос: обзор скандального матча (Видео)

Ювентус остался без левых защитников

Ювентус остался без левых защитников
21:50 Сегодня Телеграф ua-football.com
Защитник "Ювентус" Маттиа Де Шильо получил повреждение в последней игре "зебр". Об этом сообщил официальный сайт клуба.

У него было диагностировано растяжение сухожилия. По предварительным прогнозам, он пропустит не менее десяти дней. Для итальянца это уже третья травма в сезоне.

Маттиа был последним, кто закрывал позицию левого защитника. Сейчас в "Ювентусе" травмирован Алекс Сандро и дисквалифицирован Данило. Вероятно, что туда будет отправлен Матюиди, который уже однажды выходил на этой позиции.

В этом сезоне Де Шильо успел провести 13 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее Ювентус обыграл Болонью.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Ювентус, Футбол, Маттиа Де Шильо.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо - Колос: обзор скандального матча (Видео)
02 АПЛ: Манчестер Сити разгромил Бернли
03 Лунин совершил суперсейв и отстоял сухой матч (Видео)
04 Михайличенко признал множество ошибок Динамо в матче с Колосом
05 Названа предварительная дата боя Усик - Джошуа
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь