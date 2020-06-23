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Лестер и Брайтон сыграли вничью

Лестер и Брайтон сыграли вничью
22:22 Сегодня Телеграф sport.ua
Сегодня, 23 июня, прошел матч 31-го тура Английской Премьер-лиги. "Лестер" дома не сумел переиграть "Брайтон".

Игра закончилась со счетом 0:0. При этом гости не реализовали пенальти в первом тайме – вратарь хозяев поля Каспер Шмайхель отразил 11-метровый.

Таким образом, Лестер не взял важные очки и рискует вскоре потерять третье место в турнирной таблице АПЛ, ведь на пятки наседает "Челси".

Лидером АПЛ сейчас является "Ливерпуль" (83 очка), за ним идут "Манчестер Сити" (63), "Лестер" (55), "Челси" (51), "Манчестер Юнайтед" и "Вулверхэмптон" (по 46).

АПЛ. 31-й тур

"Лестер" - "Брайтон" – 0:0

Нереализованный пенальти: Мопей, 14 (вратарь)

"Лестер": Шмайхель, Эванс, Чилвелл, Чаглар Сеюнджю, Джастин, Менди (Тилеманс, 69), Ндиди, Мэддисон, Варди, Ихеаначо (Барнс, 69), Грэй (Перес, 73).

"Брайтон": Райан, Данк, Берн, Уэбстер (Даффи, 24), Лемпти, Стивенс, Муй, Биссума (Преппер, 58), Макаллистер (Марч, 58), Мопей (Троссар, 57), Конноли (Маррей, 82).

Предупреждения: Джастин, 12. Ндиди, 34. Стивенс, 36. Даффи, 80.

Ранее Уотфорд и Лестер выдали огненный матч.

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Все по теме:

Футбол, АПЛ, ФК Брайтон, ФК Лестер.

Автор:

Телеграф
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