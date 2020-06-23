Ла Лига: Атлетико победил Леванте, Вальядолид и Хетафе победителя не выявили

Завершились два матча 31-го тура чемпионата Испании по футболу.

Атлетико в 31 туре гостил у Леванте. Подопечные Диего Симеоне открыли счет на исходе 15 минут игры благодаря автоголу.

Хозяева так и не смогли что-либо изменить вплоть до финального свистка, которую зафиксировал минимальную победу Атлетико.

Леванте - Атлетико 0:1

Гол: Гонсалес, 15 (в свои ворота)

Леванте: Фернандес — Коке (Моралес, 60), Гонсалес, Везу, Тоньо — Рочина, Вукчевич (Кампанья, 60), Радоя, Бардхи (Эрнани, 82) — Леон (Майораль, 70), Рохер (Мирамон, 60)

Атлетико: Облак — Ариас, Савич, Эрмосо (Хименес, 59), Лоди — Коке, Льоренте (Корреа, 59), Томас (Мората, 84), Сауль — Коста (Эррера, 80), Карраско (Фелиш, 60)

Предупреждения: Коке, Вукчевич, Тоньо, Моралес — Сауль, Мората

Хетафе пожаловал в гости к Вальядолиду и смог набрать всего лишь один балл, который позволил на минимальное расстояние оторваться от Вильярреала.

Вальядолид - Хетафе 1:1

Голы: Унал, 45+5 — Мата, 41

Вальядолид: Масип — Мойяно, Фернандес, Салису, Начо — Плано (Эрвиас, 60), Алькарас, Феде (Кико, 72), Вилья — Унал, Гвардиола (Де Ла Фуэнте, 72)

Хетафе: Сория — Суарес, Даконам, Эчейта, Мирамонтес — Ньом (Молина, 64), Максимович (Хасон, 83), Арамбарри, Кукурелья (Портильо, 84) — Мата (Тимор, 84), Дуро (Анхель, 71)

Предупреждения: Унал, Салису, Фернандес, Алькарас — Ньом, Даконам

Ранее Барселона хочет вернуть болельщиков на стадион к важнейшему матчу с Атлетико.