Барселона хочет вернуть болельщиков на стадион к важнейшему матчу с Атлетико

Каталонская "Барселона" хочет добиться права проведения матча чемпионата Испании против "Атлетико", который состоится 30-го июня, с болельщиками. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, Испания возвращается к нормальной жизни и в некоторых регионах страны уже можно пускать болельщиков на стадионы. Но руководство Каталонии такое решение пока не приняло.

"Барселона" работает над тем, чтобы к 30-му июня такой вариант был доступен клубу. Президент Примеры Хавьер Тебас также поддерживает этот вариант. При этом "Барселона" хочет заполнить лишь треть "Камп Ноу", чтобы между фанатами была дистанция.

Напомним, в своем последнем матче Барселона неудачно сыграла с Свеильей и открыла дорогу Реалу к титулу.

Ранее сообщалось, что у Барселоны есть всего 10 дней, чтобы подписать Пьянича.