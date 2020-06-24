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Виллиан и Педро доиграют сезон в Челси

Виллиан и Педро доиграют сезон в Челси
Обновлено 10:04 Сегодня Телеграф
Лондонский клуб договорился с игроками, которые вскоре станут свободными агентами.

Лондонский «Челси» сообщил о продлении контрактов с полузащитниками Виллианом и Педро до окончания сезона.

Текущие соглашения с игроками были рассчитаны до 30 июня. Вероятно, оба игрока покинут «Челси» по окончании сезона в статусе свободных агентов.

31-летний Виллиан выступает за лондонцев с 2013 года. 32-летний Педро стал игроком «Челси» в 2015 году.

Отметим, что «Челси» на данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ.

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Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» предлагает контракт Виллиану.

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Все по теме:

Виллиан, ФК Челси, АПЛ.

Автор:

Телеграф
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