Виллиан и Педро доиграют сезон в Челси

Лондонский клуб договорился с игроками, которые вскоре станут свободными агентами.

Лондонский «Челси» сообщил о продлении контрактов с полузащитниками Виллианом и Педро до окончания сезона.

Текущие соглашения с игроками были рассчитаны до 30 июня. Вероятно, оба игрока покинут «Челси» по окончании сезона в статусе свободных агентов.

31-летний Виллиан выступает за лондонцев с 2013 года. 32-летний Педро стал игроком «Челси» в 2015 году.

Отметим, что «Челси» на данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» предлагает контракт Виллиану.