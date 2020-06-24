Виллиан и Педро доиграют сезон в Челси

Лондонский «Челси» сообщил о продлении контрактов с полузащитниками Виллианом и Педро до окончания сезона.
Текущие соглашения с игроками были рассчитаны до 30 июня. Вероятно, оба игрока покинут «Челси» по окончании сезона в статусе свободных агентов.
31-летний Виллиан выступает за лондонцев с 2013 года. 32-летний Педро стал игроком «Челси» в 2015 году.
Отметим, что «Челси» на данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» предлагает контракт Виллиану.