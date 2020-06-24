Луиш Каштру: Не хочу сейчас сказать, что на сто процентов выполню контракт с Шахтером

Главный тренер Луиш Каштру рассказал о своих планах относительно Шахтера после завоевания чемпионского титула УПЛ.

"У меня еще год контракта с Шахтером, и я очень счастлив в этом клубе. В моей карьере было несколько целей, которые я уже выполнил здесь. Одна личная – играть в Лиге чемпионов, потому что Лига Европы уже была с Порту. Выступать в таком соревновании, как Лига чемпионов, это фантастика! Отлично, что мы стали чемпионами, ведь в следующем сезоне, надеюсь, будем во второй корзине при жеребьевке группового этапа. И, собственно, стать чемпионом также было моей целью.

Шахтер уже очень многое мне дал. В моей жизни всегда будет благодарность этому клубу, и я никогда бы не повернулся к нему спиной из-за финансовых или каких-либо еще вопросов после того, что мы делаем друг для друга. Я очень уважаю Шахтер. Не хочу сейчас сказать, что на сто процентов выполню два года контракта, потому что все мы знаем, каким является футбол. Один плохой результат, второй, а на третий мы уходим, даже если нам этого не хочется. Так я живу, таковы мои правила жизни. Отвечая на ваш вопрос, мое единственное переживание – донецкий Шахтер.

Сейчас нам нужно подготовиться к Лиге Европы и ответному поединку с Вольфсбургом, плюс у нас пять матчей чемпионата. И потихоньку начинаем заглядывать уже в следующий сезон – он будет очень сложным. Мы не знаем, когда он начнется, а кроме того, еще есть Лига чемпионов, которая начнется в октябре, и Евро в 2021 году, где будет выступать сборная Украины. Ряд факторов сегодня заставляет нас максимально сконцентрировать наше внимание на планировании", – приводит слова Каштру официальный сайт клуба.

Ранее Каштру выиграл первый трофей за 23 года тренерской карьеры, став чемпионом Украины 2019/20.