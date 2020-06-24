Голевая передача Месси - в обзоре матча Барселона - Атлетик (Видео)

Видео гола и обзор матча 31-го тура чемпионата Испании Барселона - Атлетик.

В рамках поединка чемпионата Испании Барселона на своем поле сумела добыть трудную победу против Атлетика из Бильбао.

Теперь же каталонцы вернули себе первое место, но мадридский Реал имеет в своем распоряжении игру в запасе.

Барселона - Атлетик 1:0

Гол: Ракитич, 71

Барселона: тер Штеген — Семеду, Пике, Лангле, Альба — Видаль, Бускетс (Ракитич, 65), Артур (Пуч, 56) — Месси, Суарес (Брайтвейт, 85), Гризманн (Фати, 65)

Атлетик: Симон — Де Маркос, Нуньес, Альварес, Баленсиага — Лопес (Д. Гарсия, 57), Весга — Лекуэ (Капа, 69), Сансет (Р. Гарсия, 79), Кордоба (Муньяин, 57) — Вильямс (Вильялибре, 69)

Предупреждения: Бускетс, Ракитич — Нуньес

Ранее сообщалось, что Барселона хочет вернуть болельщиков на стадион к важнейшему матчу с Атлетико.