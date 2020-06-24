Вальядолид - Хетафе: обзор матча Примеры (Видео)

Видео голов и обзор матча 31-го тура чемпионата Испании Вальядолид - Хетафе.

Хетафе пожаловал в гости к Вальядолиду и смог набрать всего лишь один балл, который позволил на минимальное расстояние оторваться от Вильярреала.

Вальядолид - Хетафе 1:1

Голы: Унал, 45+5 — Мата, 41

Вальядолид: Масип — Мойяно, Фернандес, Салису, Начо — Плано (Эрвиас, 60), Алькарас, Феде (Кико, 72), Вилья — Унал, Гвардиола (Де Ла Фуэнте, 72)

Хетафе: Сория — Суарес, Даконам, Эчейта, Мирамонтес — Ньом (Молина, 64), Максимович (Хасон, 83), Арамбарри, Кукурелья (Портильо, 84) — Мата (Тимор, 84), Дуро (Анхель, 71)

Предупреждения: Унал, Салису, Фернандес, Алькарас — Ньом, Даконам

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