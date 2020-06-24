VAR, автогол и точный удар Кейна - в обзоре матча Тоттенхэм - Вест Хэм (Видео)

Видео голов и обзор матча 31-го тура чемпионата Англии Тоттенхэм - Вест Хэм.

В рамках английской Премьер-лиги Тоттенхэм в родных стенах сумел добыть комфортную победу над Вест Хэмом, забив два безответных гола.

В следующем туре Тоттенхэм сыграет с Шеффилд Юнайтед, а Вест Хэм проведет очередное дерби Лондона, на своем поле приняв Челси.

Тоттенхэм - Вест Хэм 2:0

Голы: Соучек, 64 (авт.). Кейн, 82

Тоттенхэм: Льорис — Орье, Санчес, Дайер, Дэвис — Сиссоко, Алли (Ламела, 60) — Моура (Бергвейн, 70), Ло Чельсо, Сон (Уинкс, 86) — Кейн.

Вест Хэм: Фабиански — Фредерикс, Бальбуэна, Диоп, Крессвелл — Нобл (Фелипе Андерсон, 71), Райс, Соучек — Боуэн, Антонио, Форналс (Лансини, 70).

Предупреждения: Кейн, Дэвис — Форналс, Нобл

Ранее форвард Тоттенхэма перенес операцию.