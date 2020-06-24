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ПСЖ активно ведет полузащитника Реала

ПСЖ активно ведет полузащитника Реала
Обновлено 17:37 Сегодня Телеграф championat.com
ПСЖ проявляет интерес к японскому полузащитнику мадридского "Реала" Такефусе Кубо. Об этом сообщает AS.

По данным источника, видеть Кубо в "ПСЖ" хочет спортивный директор клуба Леонардо. Впрочем, "Реал" категорически отказался продавать игрока, отступные которого по контракту составляют € 250 млн. Сам футболист также не заинтересован в смене клуба.

19-летний Кубо является воспитанником "Барселоны". В "Реал" он перешёл летом 2019 года из "Токио" на правах свободного агента. В нынешнем сезоне японский хавбек выступает за "Мальорку" на правах аренды. В 27 матчах чемпионата Испании (16 — в основном составе) Кубо стал автором трёх забитых мячей и отдал две результативные передачи. Контракт игрока с "Реалом" действует до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что Хамес Родригес не доволен своим положением в Реале.

 

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Все по теме:

ФК Реал, ФК ПСЖ, Футбол, Такефуса Кубо.

Автор:

Телеграф
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