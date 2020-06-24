ПСЖ активно ведет полузащитника Реала

ПСЖ проявляет интерес к японскому полузащитнику мадридского "Реала" Такефусе Кубо. Об этом сообщает AS.

По данным источника, видеть Кубо в "ПСЖ" хочет спортивный директор клуба Леонардо. Впрочем, "Реал" категорически отказался продавать игрока, отступные которого по контракту составляют € 250 млн. Сам футболист также не заинтересован в смене клуба.

19-летний Кубо является воспитанником "Барселоны". В "Реал" он перешёл летом 2019 года из "Токио" на правах свободного агента. В нынешнем сезоне японский хавбек выступает за "Мальорку" на правах аренды. В 27 матчах чемпионата Испании (16 — в основном составе) Кубо стал автором трёх забитых мячей и отдал две результативные передачи. Контракт игрока с "Реалом" действует до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что Хамес Родригес не доволен своим положением в Реале.