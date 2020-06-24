Срна получил новую должность в Шахтере

Помощник главного тренера Шахтера Луиша Каштру Дарио Срна стал футбольным директором клуба. Об этом сообщил официальный сайт Горняков.

Срна будет отвечать за прогресс молодых футболистов, адаптацию легионеров и внедрение воспитанников академии в первую команду. Кроме того, он будет обсуждать трансферы, а также следит за соответствием философии клуба и стилю игры "горняков" от детских до первой команды.

Дарио провел 15 лет в Шахтере в качестве футболиста, сыграв за это время рекордные для "горняков" 536 матчей за клуб и записав на свой счет 49 голов. Срна помог команде завоевать 26 трофеев, среди которых Кубок УЕФА и 10 чемпионств.

Ранее Луиш Каштру предположил, что пробудет в команде не до конца своего контракта.