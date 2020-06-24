Хет-трик Корнелиуса - в обзоре матча Дженоа - Парма (Видео)

Видео голов и обзор матча 27-го тура чемпионата Италии Дженоа - Парма.

В матче 27-го тура Серии А Парма обыграла на выезде Дженоа со счетом 4:1. Хет-триком в составе "крестоносцев" отличился Андреас Корнелиус, а еще один гол в свой актив записал Деян Кулусевски. Единственный гол у хозяев забил Яго Фальке.

Дженоа - Парма 1:4

Голы: Фальке, 59 (с пенальти) — Корнелиус, 18, 33, 53, Кулусевски, 87.

Дженоа: Перин, Кришито (Бехрами, 58), Ромеро, Сумаоро, Бираски, Кассата (Яго Фальке, 46), Шене, Стураро, Масьелло (Баррека, 73), Пандев (Пинамонти, 58), Фавилли (Дестро, 67).

Парма: Сепе, Гальоло, Бруну Алвеш (Дермаку, 79), Якопони, Лорини (Дармиан, 67), Эрнани (Куцка, 63), Бругман (Скоццарелла, 79), Кулусевски, Куртич, Жервиньо (Барилла, 68), Корнелиус.

Предупреждения: Якопони, Кассата, Лорини.

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