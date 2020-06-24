Полуфинал Кубка Украины Мариуполь - Ворскла: составы команд

Незадолго до начала матча Мариуполь - Ворскла стали известны стартовые составы команд.

В отличии от недавнего поединка между сегодняшними участниками полуфинала Кубка Украины, в составе обеих команд наблюдается не так уж и много замен. У Мариуполя с первых минут на левом фланге обороны выступит Виктор Корниенко, вместо которого неделей ранее играл Алексей Быков. В центре обороны выйдет Чоботенко вместо Муравского, а в полузащите с первых минут сыграет Горбунов. В пару к Фомину отправился Топалов.

У полтавчан изменений после той игры также не много. Всего одна, если быть точным: Ребенок сыграет на правом фланге полузащиты.

Мариуполь: Гальчук — Полегенько, Чоботенко, Яворский, Корниенко — Чурко, Игнатенко, Мишнев, Горбунов — Топалов, Фомин.

Запасные: Поспелов, Кулаков, Дава, Тищенко, Кащук, Петерман, Дудик, Быков, Кирюханцев.

Ворскла: Резник — Пердута, Чеснаков, Ндиайе, Сапай — Скляр, Пуцлин — Ребенок, Кулач, Кане — Степанюк.

Запасные: Ткаченко, Опанасенко, Васин, Баенко, Дубко, Луизао, Павлюк, Шехич, Кравчук.

Матч Мариуполь — Ворскла начнется в 19:30 по киевскому времени.

Ранее Мариуполь и Ворскла сыграли в УПЛ перед очным полуфиналом Кубка Украины.