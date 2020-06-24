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"Мои цели - это цели Шахтера": Срна поведал о своей роли в клубе

"Мои цели - это цели Шахтера": Срна поведал о своей роли в клубе
19:29 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: ФК Шахтер
Новоиспеченный директор по футболу ФК Шахтер Дарио Срна рассказал о своих целях в клубе.

"Должность очень серьезная. Самое важное, что я буду на поле. Потому что я не человек офиса, а всю жизнь был на футбольном поле. Люблю чувствовать команду, чувствовать тренера. За последний год я многому научился у мистера Каштру и благодарен ему за возможность помогать команде. А моя роль всегда одна - помогать Шахтеру, помогать развитию молодых футболистов и стараться делать так, чтобы команда играла в красивый атакующий футбол", - отметил экс-футболист.

Срна рассказал о том, какие цели ставит для себя на этой должности.

"Мои цели - это цели Шахтера. Это хороший, красивый и атакующий футбол, развитие молодых футболистов, завоевание золотых медалей, попадание в Лигу чемпионов. Буду работать для этого и делать все, чтобы был очень хороший результат, и чтобы наши болельщики, президент и генеральный директор были довольны", - отметил хорват.

Ранее КДК УАФ разобрал работу арбитра в матче Динамо - Колос.

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Все по теме:

ФК Шахтер, Футбол, Дарио Срна.

Автор:

Телеграф
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