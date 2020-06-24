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16-летний вратарь вывел Ворсклу в финал Кубка Украины (Видео)

16-летний вратарь вывел Ворсклу в финал Кубка Украины (Видео)
22:34 Сегодня Телеграф sportarena Фото: ФК Мариуполь
Второй финалист Кубка Украины-2020 определился в серии послематчевых пенальти.

Сегодня, 24 июня, в Мариуполе на стадионе им. Бойко завершился второй полуфинальный матч Кубка Украины-2020. По истечении 90-а минут команды не определили победителя (1:1), а в серии пенальти сработал "Джокер" Максимова - юный голкипер полтавчан Павел Исенко.

В первом тайме Мариуполь вышел вперед усилиями Сергея Горбунова. Полтавчане отыгрались на 80-й минуте, с пенальти забил Ибрахим Кане.

В дополнительное время команды не забивали, поэтому второй финалист Кубка Украины определялся в серии пенальти. В овертайме тренер Ворсклы Юрий Максимов сделал вратарскую замену, выпустив на серию 16-летнего Павла Исенко.

Юный голкипер стал главным героем матча, отразив три удара в послематчевой серии, при этом его партнеры по команде допустили два промаха с 11-метровой отметки. Решающий сэйв Исенко сделал после удара Виктора Корниенко.

Лучшие моменты 1-го тайма:

Лучшие моменты 2-го тайма:

Серия пенальти:

Полный видеообзор поединка будет доступен в этой статье немного позднее.

Мариуполь - Ворскла 1:1 (по пен. — 2:3)

Голы: Горбунов, 37 — Кане, 80 (пен.)

Мариуполь: Гальчук — Полегенько, Чоботенко, Яворский (Быков, 73), Корниенко — Чурко (Кулаков, 68), Игнатенко, Мишнев (Тищенко, 75), Горбунов (Дава, 56) — Топалов (Кащук, 69), Фомин (Дудик, 111).

Ворскла: Резник (Исенко, 119) — Пердута, Чеснаков, Ндиайе (Баенко, 81), Сапай — Скляр, Пуцлин — Ребенок (Шехич, 76), Кулач (Кравчук, 60), Кане — Степанюк.

Предупреждения: Топалов, Тищенко, Быков — Скляр, Альюн, Пуцлин, Чеснаков.

В финале Ворскла сыграет с Динамо, которое в первом полуфинальном матче обыграло Минай.

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Все по теме:

ФК Ворскла, Футбол, Кубок Украины, ФК Мариуполь.

Автор:

Телеграф
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