16-летний вратарь вывел Ворсклу в финал Кубка Украины (Видео)

Сегодня, 24 июня, в Мариуполе на стадионе им. Бойко завершился второй полуфинальный матч Кубка Украины-2020. По истечении 90-а минут команды не определили победителя (1:1), а в серии пенальти сработал "Джокер" Максимова - юный голкипер полтавчан Павел Исенко.
В первом тайме Мариуполь вышел вперед усилиями Сергея Горбунова. Полтавчане отыгрались на 80-й минуте, с пенальти забил Ибрахим Кане.
В дополнительное время команды не забивали, поэтому второй финалист Кубка Украины определялся в серии пенальти. В овертайме тренер Ворсклы Юрий Максимов сделал вратарскую замену, выпустив на серию 16-летнего Павла Исенко.
Юный голкипер стал главным героем матча, отразив три удара в послематчевой серии, при этом его партнеры по команде допустили два промаха с 11-метровой отметки. Решающий сэйв Исенко сделал после удара Виктора Корниенко.
Лучшие моменты 1-го тайма:
Лучшие моменты 2-го тайма:
Серия пенальти:
Полный видеообзор поединка будет доступен в этой статье немного позднее.
Мариуполь - Ворскла 1:1 (по пен. — 2:3)
Голы: Горбунов, 37 — Кане, 80 (пен.)
Мариуполь: Гальчук — Полегенько, Чоботенко, Яворский (Быков, 73), Корниенко — Чурко (Кулаков, 68), Игнатенко, Мишнев (Тищенко, 75), Горбунов (Дава, 56) — Топалов (Кащук, 69), Фомин (Дудик, 111).
Ворскла: Резник (Исенко, 119) — Пердута, Чеснаков, Ндиайе (Баенко, 81), Сапай — Скляр, Пуцлин — Ребенок (Шехич, 76), Кулач (Кравчук, 60), Кане — Степанюк.
Предупреждения: Топалов, Тищенко, Быков — Скляр, Альюн, Пуцлин, Чеснаков.
В финале Ворскла сыграет с Динамо, которое в первом полуфинальном матче обыграло Минай.