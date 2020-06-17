Незабитый пенальти Соля, отмененный гол Вербича - в обзоре полуфинала КУ Минай - Динамо (Видео)

Видео голов и обзор полуфинального матча Кубка Украины-2020 Минай - Динамо.

В матче 1/2 финала Кубка Украины Динамо обыграло на выезде Минай со счетом 2:0 и вышло в финал турнира. Дублем в составе киевлян отличился полузащитник Миккель Дуэлунд.

В решающем поединке киевляне встретятся с победителем пары Мариуполь – Ворскла.

Минай - Динамо 0:2

Голы: Дуэлунд, 9, 39

Минай: Попович — Жичиков (Машталир, 71), Допилка, Маткобожик, Пиняшко — Вагин (Ткачук, 40) — Глагола (Шпак, 44), Оринчак, Кныш (Голодюк, 71), Нуриев — Стасюк

Динамо: Бойко — Караваев, Попов, Шабанов, Пиварич (Миколенко, 88) — Андриевский, Шепелев (Буяльский, 46), Дуэлунд (Шапаренко, 72) — Де Пена (Цыганков, 61) , Соль (Каргбо, 61), Вербич

Предупреждения: Вагин, Нуриев, Пиняшко, Ткачук — Шепелев, Цыганков, Андриевский, Миколенко

На 27-й минуте Фран Соль не реализовал пенальти (штанга).

Ранее сообщалось, что Динамо финансово поможет клубам Первой лиги.