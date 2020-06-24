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Вратарь Ворсклы Исенко не стал раскрывать свой секрет отбития пенальти

Вратарь Ворсклы Исенко не стал раскрывать свой секрет отбития пенальти
Обновлено 22:51 Сегодня Телеграф ua.tribuna.com Фото: ФК Восркла
16-летний вратарь "Ворсклы" Павел Исенко прокомментировал победу полтавчан в серии пенальти над "Мариуполем" в полуфинале Кубка Украины.

"Вся команда старалась. Всей командой шли к финалу. Все герои. Был мандраж, но когда вышел на поле – он пропал. Все хорошо получилось. Когда началось дополнительное время начался мандраж.

Делиться секретом отбития пенальти не буду. Планировал заманить соперника во время удара. Спросил, как будут бить, во втором ударе ждал паненку по центру.

Ребята подбрасывали в раздевалке. Очень рад. Будем бороться за Кубок.

Будем стремиться взять Кубок. Долганский топовый тренер. Хочу сказать спасибо ему, Максимову и всем тренерам", – сказал Исенко.

Напомним, голкипер сделал три сэйва в послематчевой серии пенальти.

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Все по теме:

ФК Ворскла, Футбол, Кубок Украины, ФК Мариуполь, Павел Исенко.

Автор:

Телеграф
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