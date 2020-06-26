Кальехон доиграет сезон в Наполи бесплатно

Единственное условие – страховка на случай получения тяжелой травмы

Форвард «Наполи» Хосе Кальехон хочет остаться в команде до конца сезона, несмотря на завершение контракта 30 июня.

По информации источника, испанец готов играть за неаполитанский клуб, не получая зарплату за июль и август. Единственное условие – страховка на случай получения тяжелой травмы.

Отмечается, что «Наполи» пока не предложил 33-летнему Кальехону новое соглашение, а сам игрок не ведет переговоры с другими клубами.

Кальехон перешел в «Наполи» летом 2013 года. В текущем розыгрыше Серии А он провел 23 матча, забил 2 гола и сделал 6 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Кальехон близок к переходу в «Валенсию».