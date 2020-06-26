Ливерпуль побил рекорд АПЛ

Ливерпуль завоевал самую раннюю победу в истории английской Премьер-лиги.

Ливерпуль отпраздновал успех за 7 туров до финиша, что ранее никому из английских клубов не удавалось.

Напомним, вчера Ливерпуль стал чемпионом Англии сезона 2019/20. Титул мерсисайдцам принесла осечка Манчестер Сити, который проиграл в Лондоне Челси. Теперь разрыв между Ливерпулем и Горожанами 23 очка (86 против 63), и команда Пепа Гвардиолы не сможет догнать Красных.

Для Ливерпуля это первый титул чемпиона АПЛ с момента основания турнира в 1992 году и 19-й титул чемпиона Англии в целом. В последний раз лучшей командой Англии Красные становились в сезоне-1989/90 еще в Первом дивизионе (был преобразован в АПЛ в феврале 1992-го).

Для Ливерпуля это второй и последний трофей в сезоне. В августе 2019 года команда Клоппа выиграла Суперкубок УЕФА. Из Лиги чемпионов и Кубка Англии Красные вылетели.