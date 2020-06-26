Странный ляп защитников и чудо-гол де Брюйне - в обзоре матча Челси - Манчестер Сити (Видео)

Видео голов и обзор матча 31-го тура чемпионата Англии Челси - Манчестер Сити.

В матче 31-го тура АПЛ Челси обыграл на своем поле Манчестер Сити со счетом 2:1 и позволил Ливерпулю гарантировать завоевание чемпионского титула.

Голами в составе лондонского клуба отличились Кристиан Пулишич и Виллиан, а единственный мяч "горожан" забил Кевин де Брюйне. Подопечные Пепа Гвардиолы завершали матч в меньшинстве, после того как удаление заработал Фернандиньо.

Челси - Манчестер Сити 2:1

Голы: Пулишич, 36, Виллиан, 78 (пен.) — де Брюйне, 55.

Челси: Аррисабалага — Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Алонсо — Баркли (Ковачич, 74), Канте, Маунт (Педро, 90+1) — Виллиан, Жиру (Абрахам, 62), Пулишич (Гилмор, 90+1).

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Фернандиньо, Ляпорт (Отаменди, 74), Менди (Зинченко, 60) — Гюндоган, Родри (Д. Силва, 56), Де Брюйне — Марез, Стерлинг, Б. Силва (Габриэль Жезус, 54).

Предупреждения: Алонсо — де Брюйне

На 77-й минуте был удален Фернандиньо (Манчестер Сити) – игра рукой.

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