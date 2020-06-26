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Чудовищный фейл вратаря - в обзоре матча Саутгемптон - Арсенал (Видео)

Чудовищный фейл вратаря - в обзоре матча Саутгемптон - Арсенал (Видео)
Обновлено 09:53 Сегодня Телеграф
Видео голов и о обзор матча 31-го тура чемпионата Англии Саутгемптон - Арсенал.

Арсенал одержал выездную победу над Саутгемптоном со счетом 2:0 в матче 31-го тура АПЛ. Голами в составе "канониров" отличились Эдди Нкетиа и Джо Уиллок.

Саутгемптон - Арсенал 0:2

Голы: Нкетиа, 20, Уиллок, 87.

Саутгемптон: Маккарти — Валери (Уокер-Питерс, 46), Стивенс, Беднарек, Бертранд — Редмонд, Уорд-Прауз, Хейбьерг (Вестергор, 90+1), Армстронг — Ингз, Обафеми (Лонг, 46).

Арсенал: Мартинес — Бельерин, Ходинг, Мустафи, Тирни (Колашинац, 70) — Себальос (Мэйтленд-Найлз, 80), Джака, Сака — Пепе (Уиллок, 64), Нкетиа (Ляказетт, 79), Обамеянг.

Предупреждения: Мустафи, Сака.

Удаление: Стивенс, 85 (фол последней надежды).

Ранее Челси обыграл Манчестер Сити в центральном матче тура.

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Все по теме:

ФК Арсенал (Лондон), Футбол, ФК Саутгемптон, АПЛ.

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Телеграф
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