Украинский тренер попал в список самых "преданных" наставников мира

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал список тренеров, которые дольше всех работают в одной команде.

Портал проанализировал характеристики 1646 наставников из 110 футбольных лиг. На основе собранных данных вышел отчет с различными рейтингами.

В ТОП-20 списка попал главный тренер Десны Александр Рябоконь. По состоянию на 1 июня украинец провел у руля своей команды 2998 дня (более восьми лет).

Первое место в списке занял Бруно Луци, который возглавляет второлиговый Шамбли из Франции (6910 дней). На второй строчке расположился Стефен Бакстер из Крусейдерс (Северная Ирландия), а на третьем - Андрис Рихертс (латвийский клуб Метта).

Примечательно, что всего на 85 дней Рябоконя обогнал главный тренер мадридского Атлетико Диего Симеоне.

Напомним, что 56-летний специалист возглавил Десну в 2012 году.

Ранее Десна и Заря сыграли "бронзовый" матч в УПЛ.