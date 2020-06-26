Холанд не собирается уходить из Боруссии Д

Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд рассказал, что не намерен покидать немецкий клуб в ближайшее время.

"Я живу настоящим. Я только перешел в "Боруссию" и даже не думаю о том, чтобы уходить", - сказал Холанд.

В нынешнем сезоне норвежец провел за "Боруссию" 17 матчей, в которых забил 16 голов и сделал 3 результативные передачи.

Ранее Цорк и Боруссия Д продлили сотрудничество.