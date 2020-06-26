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Минздрав рекомендует УАФ перенести из Львова финал Кубка Украины-2020

Минздрав рекомендует УАФ перенести из Львова финал Кубка Украины-2020
Обновлено 13:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: УАФ
В адрес УАФ поступило письмо от Министерства здравоохранения Украины за подписью министра Максима Степанова относительно возможности проведения финального матча Кубка Украины 8 июля 2020 года во Львове на стадионе "Арена Львов".

Минздрав рекомендует перенести матч из Ловова в регион "с более стабильной эпидемической ситуацией", сообщает пресс-служба УАФ.

"Анализ эпидемической ситуации во Львовской области и Львове дает основания считать, что решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по ослаблению противоэпидемических мероприятий, в том числе проведения спортивных мероприятий, не будут применены, что может поставить под угрозу проведение финального матча Кубка Украины по футболу сезона-2019/2020.

Учитывая изложенное, предлагаем рассмотреть вопрос о переносе финального матча Кубка Украины по футболу сезона-2019/2020 из Львова в регион с более стабильной эпидемической ситуацией", - отмечается в письме.

Сегодня исполком Украинской ассоциации футбола проведет заседание, на котором будет принято решение относительно места финала Кубка Украины. По информации СМИ, финал Кубка Украины-2020 примет Харьков.

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Минздрав, Львов, Футбол, Кубок Украины, Коронавирус, УАФ.

Автор:

Телеграф
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