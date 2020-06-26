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Финал Кубка Украины-2020 перенесут в Харьков

Финал Кубка Украины-2020 перенесут в Харьков
12:09 Сегодня Телеграф sportarena Фото: УАФ
Сегодня будет принято решение о проведении финала Кубка Украины 2019/20 в Харькове. Об этом сообщает Sport Arena.

Вопрос о переносе финального матча из Львова станет объектом рассмотрения исполнительного комитета УАФ. Это связано с рекомендацией Министерства охраны здоровья Украины не проводить поединок в городе Льва в связи с непростой эпидемиологической ситуацией во Львовской области.

Ожидается, что члены исполкома проголосуют за Харьков как место проведения финала. Финальный матч 8 июля примет ОСК Металлист.

Изначально финал Кубка Украины должен был состояться в Тернополе, но поединок перенесли во Львов. Тернополь же примет финал турнира в следующем сезоне.

Напомним, что в финале Кубка Украины сыграют Динамо и Ворскла. В полуфинале Динамо уверенно обыграло Минай (2:0), Ворскла в серии послематчевых пенальти обыграла Мариуполь (1:1, 3:2 по пенальти).

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Харьков, ФК Ворскла, Футбол, Кубок Украины.

Автор:

Телеграф
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