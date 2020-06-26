Главный тренер Волыни заразился коронавирусом

Главный тренер Волыни Андрей Тлумак сообщил, что болен коронавирусом.

Из-за болезни наставник луцкой команды не присутствовал на вчерашнем матче против Черноморца (2:5).

"Мне тяжело говорить. Честно, мне очень плохо сегодня. Да, это правда, что у меня коронавирус. Сдал два теста, они дали положительный результат. Сейчас нахожусь над домашнем лечении", — заявил Тлумак в комментарии footboom.com.

По всей видимости, вместе с Тлумаком заразился и один из его ассистентов Андрей Сапуга. Ранее Волынь сообщила, что в стане клуба зафиксировано два случая заражения COVID-19, при этом все футболисты команды здоровы.

После поражения от Черноморца Волынь опустилась на пятое место в турнирной таблице Первой лиги. На 30 июня у луцкой команды запланирован матч с Оболонью-Бровар.

Ранее вспышка коронавируса была зафиксирована в клубе УПЛ.