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Малиновский попал в символическую сборную 27-го тура Серии А

Малиновский попал в символическую сборную 27-го тура Серии А
14:31 Сегодня Телеграф sport.ua
Украинский полузащитник "Аталанты" и национальной сборной Украины Руслан Малиновский признан одним из лучших футболистов минувшего тура чемпионата Италии по версии WhoScored.

В 27-м туре Серии А "Аталанта" переиграла "Лацио" со счетом 3:2, уступая по ходу игры 0:2. Малиновский отличился отличным голом, который стал для него пятым в сезоне. 

Авторитетный портал WhoScored высоко оценил игру украинца и поставил ему оценку 8,6, что позволило ему стать не только лучшим игроком матча, но и попасть в сборную тура.

Примечательно, что Руслан стал первым украинским игроком, который забил не менее пяти голов в Серии А в одном сезоне после Андрея Шевченко в сезоне 2005/06.

Кроме того, Аталанта повторила свой рекорд.

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Все по теме:

ФК Лацио, Серия А, ФК Аталанта, Футбол, Руслан Малиновский.

Автор:

Телеграф
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