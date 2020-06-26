Роналду может пропустить игру с Лечче

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду может пропустить предстоящий матч 28-го тура итальянской Серии А с "Лечче". Об этом сообщает Calciomercato.com.

Главный тренер бьянконери Маурицио Сарри хочет предоставить 35-летнему португальцу отдых. Окончательное решение ещё не принято. При этом не исключён вариант, при котором Криштиану останется на скамейке запасных, а его место в стартовом составе займёт Дуглас Коста.

Матч "Ювентус" – "Лечче" состоится сегодня, 26 июня, на стадионе "Альянц" в Турине. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. "Чемпионат" проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

"Ювентус", набрав 66 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, опережая ближайшего преследователя, "Лацио" на 4 очка. Тройку лидеров замыкает "Интер" (58). Компанию в зоне Лиги чемпионов им составляет "Аталанта" (54).

Ранее Криштиану Роналду впервые проиграл два финала подряд.