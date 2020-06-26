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Хакими вскоре может перебраться в Серию А

Хакими вскоре может перебраться в Серию А
18:10 Сегодня Телеграф ua-football.com
Итальянский футбольный клуб "Интер" заинтересован в покупке защитника "Реала".

Защитник мадридского "Реала" Ашраф Хакими, в настоящее время выступающий на правах аренды за дортмундскую "Боруссию", может продолжить карьеру в итальянской Серии А.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте, следующим клубом марокканца с большой вероятностью станет "Интер".

Переговоры между "нерадзурри" и "сливочными" находятся на продвинутой стадии и близки к завершению. Сам Ашраф уже дал согласие на переход. Ожидается, что сумма трансфера составит € 40 млн.

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В нынешнем сезоне Хакими провел в чемпионате Германии 32 матча, забил 5 голов и отдал 10 результативных передач. Действующий контракт 21-летнего защитника с мадридским "Реалом" рассчитан до лета 2022 года. В "Боруссию" он перешёл летом 2018 года на правах двухгодичной аренды.

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Все по теме:

ФК Интер (Милан), Серия А, Футбол, Новости футбола, Ашраф Хакими.

Автор:

Телеграф
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