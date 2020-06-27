Отмененный гол, пенальти - в обзоре матча Севилья - Вальядолид (Видео)

Видео голов и обзор матча 32-го тура чемпионата Испании Севилья - Вальядолид.

Севилья была близка к поражению, однако сумела отыграться в концовке поединка благодаря голу с одиннадцатиметровой точки.

Севилья - Вальядолид 1:1

Голы: Окампос, 83 (с пенальти) — Оливас, 25

Севилья: Вацлик, Навас, Кунде, Эскудеро, Диего Карлос, Банега, Васкес (Эн-Несири, 66), Фернандо (Жордан, 46), Окампос (Рони Лопеш, 90), де Йонг (Сусо, 46), Мунир

Вальядолид: Масип, Рауль Гарсия, Оливас, Санчес, Антоньито, Бен-Арфа (Алькарас, 59), Сан-Эметерио, Эрвиас (Плано, 76), Мичел (Унал, 75), Вальдо Рубио (Начо Мартинес, 69), де ла Фуэнте (Кике Перес, 76).

Предупреждения: Фернандо, Кунде, Васкес, Эрвиас, Санчес.

Ранее Севилья сыграла вничью с Вильярреалом.