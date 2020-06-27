Лечче установил антирекорд в Серии А

Лечче стал первый клубом в истории Серии А, который пропустил четыре гола в четырех матчах чемпионата Италии подряд.

В марте, перед приостановкой чемпионата, команда с крупным счетом уступила Роме (0:4) и Аталанте (2:7).

Уже после возобновления сезона в Италии Лечче уступил Милану (1:4) и Ювентусу (0:4) в течение недели. Во вчерашнем матче один из голов "привез" в свои ворота украинский хавбек Евгений Шахов.

Лечче располагается на 18-м месте в таблице Серии А и имеет равное количество очков с Дженоа, что идет позицией выше.

В следующем матче 1 июля команда Фабио Либерани сыграет с конкурентом в борьбе за выживание Сампдорией.

Напомним, Шахов выступает за Лечче с лета прошлого года. В нынешнем сезоне он отдал 3 ассиста в 18 матчах во всех турнирах.

Видеообзор матча Ювентус - Лечче можно посмотреть у нас на сайте.