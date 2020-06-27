Пьянич все ближе к Барселоне

Полузащитник Ювентуса Миралем Пьянич завтра, 28 июня, пройдет медобследование перед переходом в Барселону.

Пьянич отправится на Камп Ноу в рамках обмена хавбека Артура Мело, который согласился на переезд в Турин и пройдет свой медосмотр на выходных.

Босниец играет за Юве с лета 2016 года, когда перешел из Ромы. За четыре года он провел за бьянконери 171 матч, забил 22 гола и отдал 36 результативных передач.

Напомним, чемпион Италии доплатит блаугранас 15 миллионов евро по обмену Пьянича на Артура. В Испании Миралем будет зарабатывать 7,5 миллиона евро в год.

После 31 тура команда Кике Сетьена делит первое место Примеры с Реалом (у обоих клубов — по 68 очков).

Ранее сообщалось, что Барселона хочет вернуть болельщиков на стадион к важнейшему матчу с Атлетико.