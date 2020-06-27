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Игуаин: Рад вернуться после плохого турнира

Игуаин: Рад вернуться после плохого турнира
13:50 Сегодня Телеграф football.ua
Нападающий Ювентуса Гонсало Игуаин рассказал о своей текущей форме после матча с Лечче в 28-м туре Серии А.

Аргентинский форвард отличился забитым голом и помог туринскому клубу победить со счетом 4:0.

"Прежде всего, после плохого периода я кое-что изменил в себе и понял, что команда должна завершить сезон как можно лучше.

Хорошо, что мне так удалось ответить на этот вызов. Рад вернуться. Нам нужно хорошо отдохнуть и подготовиться к следующему матчу.

Было тяжело из-за пандемии и матери. Но команда была рядом и это помогало мне двигаться вперед.

Мы смогли оторваться от Лацио на 7 очков, но борьба в чемпионате еще впереди, ведь все может поменяться в один момент", – приводит слова Игуаина портал Football Italia.

В текущем сезоне 32-летний игрок провел 35 поединков в футболке "бьянконери", отличившись девятью голами и восемью ассистами.

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Все по теме:

ФК Ювентус, Гонсало Игуаин, Футбол.

Автор:

Телеграф
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