Игуаин: Рад вернуться после плохого турнира

Аргентинский форвард отличился забитым голом и помог туринскому клубу победить со счетом 4:0.
"Прежде всего, после плохого периода я кое-что изменил в себе и понял, что команда должна завершить сезон как можно лучше.
Хорошо, что мне так удалось ответить на этот вызов. Рад вернуться. Нам нужно хорошо отдохнуть и подготовиться к следующему матчу.
Было тяжело из-за пандемии и матери. Но команда была рядом и это помогало мне двигаться вперед.
Мы смогли оторваться от Лацио на 7 очков, но борьба в чемпионате еще впереди, ведь все может поменяться в один момент", – приводит слова Игуаина портал Football Italia.
В текущем сезоне 32-летний игрок провел 35 поединков в футболке "бьянконери", отличившись девятью голами и восемью ассистами.