Вулверхэмптон набрал ход в АПЛ

Вулверхэмптон в поединке 32-го тура АПЛ пожаловал в гости к Астон Вилле и победил благодаря точному удару Дендонкера.
Три набранных балла позволили "волкам" выйти на пятое место в турнирной таблице, обогнав Манчестер Юнайтед.
Астон Вилла - Вулверхэмптон 0:1
Гол: Дендонкер, 62
Астон Вилла: Ньюланд — Конса (Эль-Мухаммади, 60), Хос, Мингс, Таргетт (Тэйлор, 11) — Накамба (Трезеге, 82), Хурихэйн (Макгин, 60), Луис — Грилиш — Самата, Дэвис (Эль-Гази, 82)
Вулверхэмптон: Патрисиу — Боли, Коуди, Саисс — Доэрти, Дендонкер, Невеш, Моутиньо, Хонни — Хименес (Нету, 85), Жота (Траоре, 60)
Предупреждения: Мингс — Моутиньо
Ранее сообщалось, что Ливерпуль нацелился на звезд Вулверхэмптона.