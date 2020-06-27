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Вулверхэмптон набрал ход в АПЛ

Вулверхэмптон набрал ход в АПЛ
16:37 Сегодня Телеграф football.ua
Вулверхэмптон выиграл третий матч подряд в АПЛ и занял место в зоне Лиги Европы.

Вулверхэмптон в поединке 32-го тура АПЛ пожаловал в гости к Астон Вилле и победил благодаря точному удару Дендонкера.

Три набранных балла позволили "волкам" выйти на пятое место в турнирной таблице, обогнав Манчестер Юнайтед.

Астон Вилла - Вулверхэмптон 0:1

Гол: Дендонкер, 62

Астон Вилла: Ньюланд — Конса (Эль-Мухаммади, 60), Хос, Мингс, Таргетт (Тэйлор, 11) — Накамба (Трезеге, 82), Хурихэйн (Макгин, 60), Луис — Грилиш — Самата, Дэвис (Эль-Гази, 82)

Вулверхэмптон: Патрисиу — Боли, Коуди, Саисс — Доэрти, Дендонкер, Невеш, Моутиньо, Хонни — Хименес (Нету, 85), Жота (Траоре, 60)

Предупреждения: Мингс — Моутиньо

Ранее сообщалось, что Ливерпуль нацелился на звезд Вулверхэмптона.

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Все по теме:

ФК Астон Вилла, Футбол, АПЛ, ФК Вулверхэмптон.

Автор:

Телеграф
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