Коронавирус: поединок за Суперкубок Нидерландов отменен

Поединок за футбольный Суперкубок Нидерландов по решению Королевского футбольного союза (KNVB) в нынешнем сезоне не состоится, сообщает Telegraaf.

В Суперкубке, который носит название Кубок Йохана Кройфа, за неделю до начала сезона традиционно встречались чемпион и обладатель Кубка страны. Свое решение от отмене футбольный союз мотивировал тем, что на сей раз ни чемпион, ни победитель кубковых соревнований определены не были.

Чемпионат Нидерландов был остановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Через месяц KNVB решил завершить сезон. Путевки в еврокубки были распределены согласно турнирному положению на момент остановки первенства.

Финал Кубка Нидерландов между "Фейенордом" и "Утрехтом" также отменили.

Новый футбольный сезон в Нидерландах стартует 28 августа. В этот день начнутся соревнования в первом дивизионе (Eerste divisie). Eredivisie начнется через две недели, 12 сентября. До этого национальная сборная Нидерландов сыграет два матча в Лиге наций.