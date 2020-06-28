Бразильский футболист выжил после падения автомобиля с 200-метрового холма

В Бразилии полузащитник Крузейро Энрике в пятницу вечером попал в аварию, сорвавшись с 200-метрового холма в своем автомобиле.

Местная полиция сообщила, что инцидент произошел в Миранте-ду-Жабота в государственном парке Рола Моча. Его автомобиль Land Rover несколько раз перевернулся, прежде чем остановиться в канаве, но у игрока были лишь ссадины. Сейчас он находится в больнице.

Спасательная операция происходила ночью с помощью четырех пожарных машин. После того, как Энрике достали из автомобиля, он был растерян и не смог объяснить причину аварии.

Olha aí o tamanho do desfiladeiro que o Henrique caiu! É assustador... pic.twitter.com/Q9MXlLobkq — O GRANDE CRUZEIRO E.C. (de ) (@ograndecruzeiro) June 27, 2020

Сейчас Энрике чувствует себя хорошо, но все еще пребывает под наблюдением врачей. В ближайшие дни его могут выписать.

Imagens do carro do volante Henrique; Graças a Deus, jogador está bem!#ForçaHenrique pic.twitter.com/SID7jtNkZh — #InformativoCruzeiro (@Cruzeiro_merc) June 27, 2020

В минувшем сезоне бразильской Серии А хавбек в составе Крузейро провел 33 матча.

Ранее сообщалось, что Барселона не смогла одолеть Сельту.