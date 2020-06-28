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Бразильский футболист выжил после падения автомобиля с 200-метрового холма

Бразильский футболист выжил после падения автомобиля с 200-метрового холма
09:55 Сегодня Телеграф sportarena
В Бразилии полузащитник Крузейро Энрике в пятницу вечером попал в аварию, сорвавшись с 200-метрового холма в своем автомобиле.

Местная полиция сообщила, что инцидент произошел в Миранте-ду-Жабота в государственном парке Рола Моча. Его автомобиль Land Rover несколько раз перевернулся, прежде чем остановиться в канаве, но у игрока были лишь ссадины. Сейчас он находится в больнице.

Спасательная операция происходила ночью с помощью четырех пожарных машин. После того, как Энрике достали из автомобиля, он был растерян и не смог объяснить причину аварии.

Сейчас Энрике чувствует себя хорошо, но все еще пребывает под наблюдением врачей. В ближайшие дни его могут выписать.

В минувшем сезоне бразильской Серии А хавбек в составе Крузейро провел 33 матча.

Ранее сообщалось, что Барселона не смогла одолеть Сельту.

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Все по теме:

Футбол, ФК Крузейро, Энрике.

Автор:

Телеграф
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