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Вратарский ляп Ньюланда - в обзоре матча Астон Вилла - Вулверхэмптон (Видео)

Вратарский ляп Ньюланда - в обзоре матча Астон Вилла - Вулверхэмптон (Видео)
Обновлено 10:51 Сегодня Телеграф football.ua
Видео гола и обзор матча 32-го тура чемпионата Англии Астон Вилла - Вулверхэмптон.

В поединке 32-го тура английской Премьер-лиги Астон Вилла принимала на своем поле Вулверхэмптон.

Победителя этого противостояния определил единственный гол Леандера Дендонкера, который и принес "волкам" очередные три очка.

Астон Вилла - Вулверхэмптон 0:1

Гол: Дендонкер, 62

Астон Вилла: Ньюланд — Конса (Эль-Мухаммади, 60), Хос, Мингс, Таргетт (Тэйлор, 11) — Накамба (Трезеге, 82), Хурихэйн (Макгин, 60), Луис — Грилиш — Самата, Дэвис (Эль-Гази, 82)

Вулверхэмптон: Патрисиу — Боли, Коуди, Саисс — Доэрти, Дендонкер, Невеш, Моутиньо, Хонни — Хименес (Нету, 85), Жота (Траоре, 60)

Предупреждения: Мингс — Моутиньо

Напомним, вчера также определился полуфиналист Кубка Англии.

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Все по теме:

ФК Астон Вилла, Футбол, АПЛ, ФК Вулверхэмптон.

Автор:

Телеграф
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