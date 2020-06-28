Вратарский ляп Ньюланда - в обзоре матча Астон Вилла - Вулверхэмптон (Видео)

В поединке 32-го тура английской Премьер-лиги Астон Вилла принимала на своем поле Вулверхэмптон.
Победителя этого противостояния определил единственный гол Леандера Дендонкера, который и принес "волкам" очередные три очка.
Астон Вилла - Вулверхэмптон 0:1
Гол: Дендонкер, 62
Астон Вилла: Ньюланд — Конса (Эль-Мухаммади, 60), Хос, Мингс, Таргетт (Тэйлор, 11) — Накамба (Трезеге, 82), Хурихэйн (Макгин, 60), Луис — Грилиш — Самата, Дэвис (Эль-Гази, 82)
Вулверхэмптон: Патрисиу — Боли, Коуди, Саисс — Доэрти, Дендонкер, Невеш, Моутиньо, Хонни — Хименес (Нету, 85), Жота (Траоре, 60)
Предупреждения: Мингс — Моутиньо
Напомним, вчера также определился полуфиналист Кубка Англии.