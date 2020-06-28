Ключевой защитник Динамо травмировался

21-летний игрок пожаловался на боль в области бедра после одной из тренировок бело-синих. Повреждение незначительное, но на восстановление Миколенко может понадобиться две недели, из-за чего он рискует пропустить матч киевлян с Шахтером 4 июля, сообщает dynamo.kiev.ua.
В заявке на Десну у Динамо также отсутствует защитник Денис Попов. Центрбек Никита Бурда и полузащитник Сергей Сидорчук также не помогут киевлянам: оба игрока продолжают восстановление после травм.
На счету Миколенко 35 поединков во всех турнирах нынешнего сезона, в которых он забил 4 гола и сделал 7 результативных передач.
Динамо идет на втором месте Favbet Лиги, опережая Зарю на 2 очка. Десна уступает киевлянам 6 очков.
Ранее сообщалось, что Динамо повесило ценник на Сидклея.