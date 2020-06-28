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Гвардиола организует для Ливерпуля "чемпионский коридор"

Гвардиола организует для Ливерпуля "чемпионский коридор"
Обновлено 11:15 Сегодня Телеграф championat.com
"Манчестер Сити" сыграет с мерсисайдской командой в матче 32-го тура чемпионата Англии 2 июля.

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отметил, что "горожане" организуют чемпионский коридор для "Ливерпуля" в ближайшем матче. 

"Конечно, мы организуем чемпионский коридор для "Ливерпуля". Мы всегда готовы наилучшим образом принять "Ливерпуль". Они это заслужили", — приводит слова Гвардиолы Goal.com.

Напомним, "Ливерпуль" досрочно завоевал титул победителя английской Премьер-лиги после проигрыша "Манчестер Сити" в матче с "Челси" (1:2). В последний раз "Ливерпуль" становился чемпионом в 1990 году. На счету "Ливерпуля" 19 побед в английской Премьер-лиге (1900/01, 1905/06, 1921/22, 1922/23, 1946/47, 1963/64, 1965/66, 1972/73, 1975/76, 1976/77, 1978/79, 1979/80, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1985/86, 1987/88, 1989/90, 2019/2020).

Напомним, Ливерпуль досрочно выиграл АПЛ после проигрыша МС в матче с Челси.

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Все по теме:

ФК Манчестер Сити, ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ, Хосеп Гвардиола.

Автор:

Телеграф
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