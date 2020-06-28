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Вердер забил шесть голов в матче "за жизнь", Падерборн и Фортуна вылетели из Бундеслиги (Видео)

Вердер забил шесть голов в матче "за жизнь", Падерборн и Фортуна вылетели из Бундеслиги (Видео)
Обновлено 14:47 Сегодня Телеграф football.ua
В 34-м туре Бундеслиги Вердер сумел зацепиться за матч плей-офф, а Фортуна упустила свой шанс.

Бременский клуб сенсационно разгромил Кельн, забив шесть голов в ворота соперника.

Таким образом, в плей-офф за сохранение прописки в Бундеслиги Вердер сыграет против Хайденхайма или Гамбурга.

Вердер - Кельн 6:1

Голы: Осако, 22, 58, Рашица, 27, Фуллкруг, 29, Классен, 55, Сарджент, 68 – Дрекслер, 62

Вердер: Павленка, Мойсандер, Фридль, Фогт (Баргфреде, 81), Гебре Селассие, Классен (Бартельс, 75), Эггештайн, Рашица (Битенкур, 87), Велькович, Фуллкруг (Сарджент, 46), Осако (Писарро, 88)

Кельн: Хорн, Борнаув, Ляйстнер (Хегер, 34), Эхизибуэ, Якобс (Лемперле, 75), Дрекслер, Реджбечай (Тильманн, 46), Схири, Чихос, Модест (Клеменс, 75), Ут (Каттербах, 46)

Предупреждения: Ут, Фогт, Эхизибуэ.

Падерборн и Фортуна уступили в последнем туре и закономерно вылетел из Бундеслиги.

Айнтрахт - Падерборн 3:2

Голы: Роде, 9, Андре Силва, 33, Дост, 52 — Дрегер, 55, Михель, 75

Айнтрахт: Трапп — Абрахам, Хинтереггер, Ндика — да Кошта, Роде, Кор (де Гузман, 78), Камада, Костич — Дост (Пасиенсия, 78), Андре Силва (Соу, 66).

Падерборн: Цингерле — Дрегер (Хольтманн, 85), Килиан (Фридьоунссон, 75), Янс, Коллинс, Антви-Аджей — Сабири (Эванс, 85), Риттер (Прегер, 75), Василиадис — Србены (Цолински, 66), Михель.

Предупреждения: ... — Михель

Унион - Фортуна 3:0

Голы: Уджа, 26, Гентнер, 55, Абдуллахи, 90 — ...

Унион: Гикевич — Триммель, Фридрих, Шлоттербек, Райхель — Премель (Беккер, 66), Кроос (Малли, 62), Гентнер — Бюльтер (Паренсен, 82), Уджа (Абдуллахи, 62), Меес (Шмидебах, 62).

Фортуна: Кастенмайер — Айхан, Йоргенсен (Хоффманн, 29), Гиссельманн (Зуттнер, 62) — Циммерманн, Штегер, Бодзек (Моралес, 62), Томми — Скрибски (Ковнацки, 62), Хеннингс, Караман (Циммер, 74).

Предупреждения: ... — Ковнацки

Ранее Бавария в последнем туре Бундеслиги поиздевалась над соперником Шахтера по Лиге Европы.

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Все по теме:

Бундеслига, ФК Вердер, Футбол, ФК Кельн.

Автор:

Телеграф
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