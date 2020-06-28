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УПЛ: удаление Муравского не помешало Мариуполю одолеть Днепр-1

УПЛ: удаление Муравского не помешало Мариуполю одолеть Днепр-1
Обновлено 19:26 Сегодня Телеграф ua.tribuna.com Фото: Твиттер
В 28-м туре УПЛ "Мариуполь" дома победил "Днепр-1" – 2:1. Хозяева ударили 8 раз по воротам соперника, трижды попав в створ. Днепряне нанесли 15 ударов по воротам, 8 попаданий в створ.

"Днепр-1" больше владел мячом – 55% на 45%.

Также гости имели больше угловых – 9:3.

Мариуполь — Днепр-1 2:1

Голы: Корниенко, 23, Кащук, 45+3 — Хобленко, 66 (пен.)

Мариуполь: Гальчук — Дава, Муравский, Быков — Кирюханцев, Федорчук, Игнатенко (Чех, 77), Мишнев (Топалов, 77), Корниенко (Горбунов, 56) — Кащук (Фомин, 55), Кулаков (Чурко, 67).

Днепр-1: Юрчук — Адамюк, Сваток, Логинов, Цуриков — Кравченко (Ди Франко, 46), Когут — Тейлор (Супряга, 28), Вакулко, Назаренко (Булеца, 46) — Хобленко (Чичиков, 83).

Десна - Динамо: онлайн-трансляция матча (Видео)

Предупреждения: Игнатенко, Муравский, Кулаков — Логинов, Сваток, Ди Франко

На 65-й минуте был удален Назарий Муравский (Мариуполь) (повторное предупреждение).

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Все по теме:

Футбол, Мариуполь, УПЛ, Днепр-1.

Автор:

Телеграф
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