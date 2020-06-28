УПЛ: Десна на последних минутах вырвала победу у Динамо (Видео)

В рамках 28-го тура чемпионата Украины черниговская Десна в тяжелейшем поединке переиграла Динамо со счетом 3:2.

На 4-й минуте счет открыли гости: Виктор Цыганков в штрафной площадке прицельным ударом послал мяч в сетку ворот.

Ответ не заставил себя долго ждать: уже на 12-й минуте Карташов после классной передачи от Кузика переиграл Бущана. Затем Каргбо-младший отличился автоголом: форвард срезал мяч в сетку после подачи углового.

На 86-й минуте Цыганков оформил дубль: игрок откликнулся на пас Де Пены и пяткой пробил "круглого" сквозь Паста.

Казалось, что киевляне вырвали ничью, однако черниговцы были несогласны. В компенсированное время Гитченко выиграл позиционную борьбу после подачи углового и отправил мяч в ворота, перевесив голкипера.

Таким образом, "бело-синие" (2 место) не смогли оторваться от Зари (3 место), которая сыграла вничью с Шахтером. Теперь отрыв от луганчан составляет два пункта.

"Орлы" же занимают четвертую строчку и также могут побороться за зону Лиги чемпионов.

Десна - Динамо 3:2

Голы: Картушов, 12, Каргбо, 26 (в свои ворота), Гитченко, 90+2 — Цыганков, 4, 86

Десна: Паст — Фаворов, Гитченко, Тамм, Конопля — Домбровский, Огиря — Картушов (Арвеладзе, 90+1), Филиппов (Старенький, 85), Кузик (Мостовой, 75) — Будковский (Тотовицкий, 75)

Динамо: Бущан — Кендзера, Кадири, Шабанов, Караваев — Андриевский (Дуэлунд, 63), Шепелев (Сидорчук, 58) — Цыганков, Буяльский (Шапаренко, 87), Вербич — Каргбо (Де Пена, 46)

Предупреждения: Картушов, Огиря — Шепелев, Шабанов, Кадири